Глава ЕК связала приоритеты кипрского председательства в ЕС с перспективами Украины и Молдавии

Москва. 7 января. INTERFAX.RU - Центральный приоритет председательства Кипра в ЕС - построение более безопасной и независимой Европы, и эта часть его ответственности начинается на Украине, заявила председатель Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен.

"Потому что безопасность Украины - это безопасность Европы. Вместе мы будем работать над достижением справедливого и прочного мира. И вчерашняя встреча ("коалиции желающих" - ИФ) в Париже стала очень важным шагом в этом направлении", - сказала глава ЕК, выступая в среду в Никосии на церемонии официального открытия кипрского председательства в Совете ЕС.

"И мы продолжим помогать Украине и Молдавии продвигаться по пути к нашему Европейскому союзу, потому что свободная и процветающая Украина и единая и процветающая Молдавия должны быть в ЕС", - добавила фон дер Ляйен.

По ее словам, Кипр понимает "стратегическую важность мира и стабильности в нашем регионе". Она подчеркнула "неотложность обеспечения безопасности в неопределенном мире и непреходящую ценность международного права".

В столице Кипра в среду состоялась церемония официального открытия кипрского председательства в Совете ЕС. На мероприятии, помимо фон дер Ляйен, выступили президент страны Никос Христодулидис и председатель Европейского совета Антониу Кошта.

Кипр будет возглавлять Совет ЕС до 30 июня текущего года под девизом "Автономный союз, открытый миру".

Во внешнеполитическом разделе программы кипрского председательства говорится, что крайне важной остается "непоколебимая поддержка ЕС Украины по дипломатическим, политическим, экономическим, гуманитарным, военным и энергетическим каналам".