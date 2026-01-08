Астронавты NASA отложили выход с МКС в открытый космос

Москва. 8 января. INTERFAX.RU - Планировавшийся 8 января выход в открытый космос двух американских астронавтов с борта Международной космической станции для ремонтных работ отложен в связи с состоянием здоровья одного из членов экипажа МКС, сообщило NASA.

Проблемы со здоровьем у этого человека возникли днем 7 января, добавило агентство и объяснило, ссылаясь на врачебную тайну, что других подробностей раскрыть не может.

NASA следит за состоянием здоровья астронавта и сообщит новую дату предстоящего выхода в открытый космос позже.