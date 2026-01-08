Трамп считает, что оборонный бюджет США должен быть не $1 трлн, а $1,5 трлн

Москва. 8 января. INTERFAX.RU - Оборонный бюджет США на 2027 год должен составить $1,5 трлн, заявил американский президент Дональд Трамп.

"Наш военный бюджет на 2027 год должен достигнуть не $1 трлн, а $1,5 трлн", - написал Трамп в соцсети Truth Social.

По его мнению, такие расходы позволят США "оставаться в безопасности вне зависимости от того, кто будет противником".

Американский лидер отметил, что обсудил вопрос о подобном наращивании расходов на оборону, в частности, с членами Конгресса.

Президент США подчеркнул, что подобные расходы будут возможны благодаря тому, что страна получает большие доходы от введенных им пошлин на импорт.