Трамп пригрозил прекратить сотрудничество Пентагона с Raytheon

Москва. 8 января. INTERFAX.RU - Пентагон прекратит заказывать вооружение у компании Raytheon, если она не будет наращивать производство, заявил президент США Дональд Трамп.

"Или Raytheon исправится и начнет вкладывать деньги в такие вещи, как новые заводы, новая продукция, или эта компания больше не будет вести бизнес с Пентагоном", - написал Трамп в соцсети Truth Social.

Он пояснил, что, по его данным, из всех компаний США, производящих вооружение, именно Raytheon меньше всех нацелена на наращивании производства.

"При этом они больше всех тратят средств на акционеров, вместо того, чтобы удовлетворять спрос армии США", - добавил американский президент.

Ранее Трамп заявил, что оборонные предприятия в США недостаточно быстро производят вооружение, и призвал глав этих компаний исправить ситуацию.

"Оборонные предприятия производят наше прекрасное военное снаряжение недостаточно быстро, и, когда оно произведено, оно поддерживается недостаточно качественно или быстро", - написал он в социальной сети Truth Social в среду.

По словам Трампа, оборонные подрядчики выплачивают огромные дивиденды акционерам и выкупают акции вместо инвестиций в заводы и оборудование. Американские власти не позволяют этому продолжаться, добавил он.

Президент США заявил, что с этого момента все руководители этих предприятий должны будут построить современные заводы для производства, поставок и обслуживания продукции военного назначения. Пока это не будет сделано, "ни одному руководителю не будет позволено получать прибыль более $5 млн".