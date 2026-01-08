Поиск

Каракас будет тратить доходы от продаж нефти на покупку американской продукции

Москва. 8 января. INTERFAX.RU - Власти Венесуэлы намерены тратить все доходы от экспорта нефти по согласованным с Вашингтоном условиям исключительно на покупку американкой продукции, заявил президент США Дональд Трамп.

"Меня только что проинформировали, что Венесуэла будет покупать только американскую продукцию на деньги, которые заработает в рамках нашей новой нефтяной сделки", - написал Трамп в соцсети Truth Social.

Он пояснил, что речь будет идти о сельхозпродукции, лекарствах, медицинском оборудовании, оборудовании для улучшения работы электросети и объектов энергетики.

"Это означает, что Венесуэла согласна, чтобы США были ее основным бизнес-партнером. Это мудрый выбор и хорошее развитие событий для народов США и Венесуэлы", - подытожил американский президент.

В среду сообщалось, что Вашингтон начал реализацию венесуэльской нефти на мировом рынке в интересах США, Венесуэлы и американских союзников.

"Мы привлекли ведущих мировых поставщиков сырьевых товаров и ключевые банки для осуществления и оказания финансовой поддержки этих продаж нефти и нефтепродуктов", - говорится в сообщении министерства энергетики США.

Все поступления от продажи венесуэльской нефти и нефтепродуктов будут, в первую очередь, зачислены на счета, контролируемые США, в банках, признанных во всем мире, чтобы гарантировать законность и целостность окончательного распределения выручки, уточнило ведомство.

