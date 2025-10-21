Сенат США отложил работу по законопроекту о санкциях в отношении РФ

Москва. 21 октября. INTERFAX.RU - Сенат США отложит рассмотрение законопроекта о новых санкциях в отношении России до завершения запланированной встречи президента США Дональда Трампа с президентом России Владимиром Путиным, заявил лидер республиканцев в палате представителей Джон Тьюн.

"По крайней мере, на данный момент мы нажимаем кнопку паузы", - заявил журналистам Тьюн.

По его словам, один из авторов законопроекта, сенатор-республиканец Линдси Грэм (внесён в российский перечень террористов и экстремистов) работает с Белым домом, чтобы определить, будет ли саммит Трампа и Путина "плодотворным" и будет ли он способствовать урегулированию ситуации на Украине.

"Если этого не произойдет, я по-прежнему считаю, что законопроект о санкциях - это инструмент в арсенале президента, который он может использовать против русских, чтобы усадить их за стол переговоров", - добавил американский законодатель.

Законопроект, который еще не был вынесен на голосование в Сенате, обещает суровые санкции в отношении России и стран, которые покупают российские энергоносители.

Он вводит пошлины в размере до 500% на импорт из стран, которые покупают российские энергоносители и не оказывают активной поддержки Украине.