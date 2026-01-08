Поиск

Фондовые рынки Европы в среду закрылись в минусе, кроме германского

Москва. 8 января. INTERFAX.RU - Европейские фондовые индексы снизились по итогам торгов в среду, исключение составил германский индикатор.

Сводный индекс крупнейших европейских компаний Stoxx Europe 600 опустился на 0,05% - до 604,99 пункта.

Британский FTSE 100 потерял 0,74%, французский CAC 40 - 0,04%, итальянский FTSE MIB - 0,43%, испанский IBEX 35 - 0,29%. Германский DAX прибавил 0,92%.

Инвесторы продолжали следить за новостями геополитики, а также оценивали европейские статданные.

Потребительские цены в еврозоне в декабре увеличились на 2% в годовом выражении, говорится в отчете статистического управления Европейского союза, представившего предварительные данные. Таким образом, инфляция замедлилась по сравнению с ноябрьскими 2,1%. Декабрьский показатель совпал с консенсус-прогнозом аналитиков, который приводит Trading Economics.

Рост потребительских цен без учета стоимости продуктов питания и энергоносителей (индекс CPI Core) в прошлом месяце составил 2,3% против 2,4% в ноябре, что также совпало с ожиданиями экспертов.

Между тем европейское командование ВС США (EUCOM) подтвердило проведенную в среду операцию по задержанию нефтяного танкера "Маринера", шедшего под российским флагом в Северной Атлантике. Позднее представитель Белого дома Кэролайн Левитт заявила, что экипаж судна подвергнется судебному преследованию.

Госсекретарь США Марко Рубио на следующей неделе проведет встречу с властями Дании для обсуждения, в том числе, гренландского вопроса. Ранее американский президент Дональд Трамп заявил, что остров Гренландия необходим США для оборонных целей. В ответ премьер-министр Дании Метте Фредериксен сказала, что притязания Штатов на Гренландию могут завершиться распадом НАТО.

Лидером роста среди компонентов индекса Stoxx Europe 600 стала французская оборонная компания Thales (+8,3%).

Котировки акций других представителей и поставщиков оборонной отрасли также заметно повысились, в том числе Indra Sistemas (+7%), Hensoldt (+5,9%), Leonardo (+5,1%), Saab (+5%), Rheinmetall (+4,9%), Babcock International (+3,8%), Renk Group (+2,6%) и BAE Systems (+2,4%).

Заметный подъем на торгах в среду продемонстрировали бумаги Thyssenkrupp (+6,8%), Frontline (+6,5%), Sagax (+6%), Telecom Italia (+5,8%), Addtech (+5,7%), Fastighets (+5,6%), Italgas (+5,4%),

Самое сильное падение в сводном индексе показала нидерландская Redcare Pharmacy (-6,4%).

Рыночная стоимость горнодобывающих Fresnillo, Antofagasta и Anglo American уменьшилась на 4,8%, 4,4% и 3,3% соответственно.

Капитализация Shell сократилась на 3,4%, BP Plc - на 3,2%, Totalenergies - на 2,8% вслед за снижением цен на нефть.

