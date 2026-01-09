Трамп считает, что Китай вряд ли пойдет на обострение по Тайваню пока он президент

Москва. 9 января. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп предположил, что власти Китая вряд ли пойдут на решительные действия для решения вопроса Тайваня, пока он находится в Белом доме.

"Они могут сделать это, когда у нас будет другой президент. Не думаю, что такое возможно, пока я у власти", - сказал он в интервью The New York Times. Так Трамп ответил на вопрос, может ли Китай заблокировать или занять Тайвань, пользуясь в качестве прецедента недавней операцией США в Венесуэле.

По словам Трампа, он предостерегал председателя КНР Си Цзиньпина от подобных шагов.

"Он сам решит, что ему делать. Но я говорил ему, что буду очень недоволен, если он пойдет на что-то подобное. И я не думаю, что он пойдет на это. Надеюсь, что этого не будет", - подчеркнул собеседник газеты.