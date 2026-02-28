Поиск

МИД Омана считает, что контуры соглашения по иранскому атому можно согласовать за сутки

Москва. 28 февраля. INTERFAX.RU - Принципиальные положения соглашения США и Ирана по атому вполне реально согласовать очень быстро, даже за сутки; заявил выступающий в роли посредника на переговорах глава МИД Омана Бадр аль-Бусаиди.

"Если говорить об общих положениях, о политических аспектах, то соглашения можно было бы добиться, например, хоть завтра", - сказал он в интервью CBS.

Министр добавил, что согласование технических вопросов может потребовать больше времени, "но это можно сделать сравнительно быстро". Имплементировать достигнутые договоренности, по его мнению, реально за три месяца.

"Мирное соглашение достижимо, если мы дадим дипломатии достаточно пространства", - подчеркнул министр иностранных дел Омана.

Он пояснил, что на понедельник в Вене запланированы переговоры по техническим аспектам с участием МАГАТЭ. Далее, в течение следующей недели, может состояться новый раунд переговоров США с Ираном.

Министр в настоящее время находится в США, где провел встречу с американским вице-президентом Джей Ди Вэнсом.

