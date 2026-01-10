Поиск

Польша по-прежнему не принимает на границе с Белоруссией заявления на международную защиту

Москва. 10 января. INTERFAX.RU - Польша продлила приостановку приема на польско-белорусской границе заявлений от иностранцев на международную защиту, сообщил глава МВД Польши Марцин Кервиньский.

"По просьбе правительства Сейм продлил временную приостановку предоставления убежища на границе с Беларусью еще на 60 дней. Безопасность - в приоритете", - написал он в соцсетях.

Действие предыдущего решения завершается 21 января, таким образом оно продлевается до 22 марта.

Постановление польского правительства о приостановлении сроком на 60 дней права подачи заявлений на международную защиту иностранцами на польско-белорусской границе вступило в силу 27 марта 2025 года. Впоследствии это решение продлевалось Сеймом. В польском МВД отмечали, что этот шаг "необходим в связи с сохраняющейся сложной ситуацией на польско-белорусской границе и попытками незаконного пересечения польской границы, часто агрессивными группами иностранцев".

Польша Белоруссия
