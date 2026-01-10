Трамп заявил о готовности "помочь" иранцам

Москва. 10 января. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп в субботу на фоне протестов в Иране заявил, что готов оказать содействие иранскому народу.

"Иран стремится к свободе, возможно, как никогда прежде. США готовы помочь", - написал глава Белого дома в соцсети Truth Social.

Протесты в Иране продолжаются с 28 декабря. Изначально они были вызваны тяжелой экономической ситуацией и падением курса национальной валюты, но вскоре приобрели и политический контекст.

Ранее на этой неделе Трамп заявил, что наблюдает за ситуацией с акциями протеста в Иране. Американский лидер отметил, что, если иранские силы безопасности будут стрелять по демонстрантам, он не исключает нанесение новых ударов по Ирану.