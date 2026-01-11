Поиск

Один человек погиб при пожаре в многоэтажном доме в Гонконге

Москва. 11 января. INTERFAX.RU - Один человек погиб, еще одна женщина находится в критическом состоянии в результате пожара, произошедшего в ночь на воскресенье в жилом комплексе Yoho Town, сообщает газета South China Morning Post.

По данным издания, возгорание произошло в одной из квартир высотного здания на северо-западе мегаполиса. Прибывшие на место происшествия пожарные обнаружили в квартире мужчину и женщину без сознания. 56-летний мужчина скончался по дороге в больницу, 54-летняя женщина госпитализирована в состоянии комы.

По предварительной информации, причиной пожара могло стать короткое замыкание в электропроводке. К утру огонь был полностью ликвидирован. Из здания эвакуировали 320 человек.

Это уже второй случай гибели человека при пожаре в высотных жилых домах Гонконга с начала января. 4 января в результате пожара в здании Mei Yu House погиб один человек, еще восемь пострадали, были эвакуированы около 270 жильцов.

26 ноября 2025 г. крупный пожар в жилом комплексе Wang Fuk Court в округе Тайпоу унес жизни 146 человек, еще 100 человек были объявлены пропавшими без вести. Изначально загорелись бамбуковые строительные леса и строительная сетка, расположенные с внешней стороны одного из зданий. Огонь быстро распространился и вскоре охватил другие дома.

