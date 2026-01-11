Ракета SpaceX вывела на орбиту телескоп НАСА Pandora для изучения атмосфер 20 экзопланет

Москва. 11 января. INTERFAX.RU - Американская ракета Falcon 9 в воскресенье в рамках миссии Twilight вывела на орбиту группу из 40 исследовательских мини-спутников и кубсатов компаний и организаций, в том числе телескоп НАСА Pandora для изучения атмосфер экзопланет, сообщила компания-разработчик носителя SpaceX.

Спутник Pandora весом 325 кг, оснащенный телескопом с диаметром объектива 45 см, предназначен для наблюдения, как минимум, за 20 экзопланетами и их звёздами в видимом и ближнем инфракрасном диапазонах. Он позволит определить элементы, входящие в состав атмосфер этих планет. По данным НАСА, Pandora сосредоточится на планетах с водородной или водяной атмосферой, которые считаются наиболее перспективными для поиска признаков жизни. Аппарат выведен на солнечно-синхронную орбиту высотой примерно 600 км.

На орбиту также выведен кубсат НАСА SPARCS для изучения небольших звёзд, подобных красным карликам, с помощью ультрафиолетового излучения. Он будет следить за звёздными вспышками, которые могут влиять на потенциальную обитаемость близлежащих планет.

Еще один выведенный на орбиту в интересах НАСА кубсат - BlackCAT сосредоточится на наблюдении за Вселенной в высокоэнергетическом диапазоне и предназначен для обнаружения чрезвычайно мощных космических взрывов, таких как гамма-всплески.

В рамках миссии Twilight на орбиту отправились 10 спутников Aether компании Kepler Communications и два новых радиолокационных спутника Acadia компании Capella Space для получения детальных изображений Земли в любых погодных условиях.

Компания SpaceX не в первый раз проводит совместные миссии космических аппаратов. Ее ракеты запустили 15 таких спутниковых групп в рамках программ Transporter и Bandwagon.

В рамках запуска первая многоразовая ступень ракеты-носителя SpaceX, которая использовалась для запусков в 5-й раз, совершила управляемую вертикальную посадку на площадку LZ-4 на базе в Калифорнии.