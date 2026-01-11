Поиск

Германия планирует выступить с инициативой по созданию миссии НАТО в Гренландии

Москва. 11 января. INTERFAX.RU - Германия намерена предложить создать совместную миссию стран-членов НАТО "Арктический страж" (Arctic Sentry) в арктическом регионе, чтобы прекратить притязания Вашингтона на Гренландию, сообщает Bloomberg со ссылкой на информированные источники.

"По словам двух источников, знакомых с планами правительства, Германия предложит создать совместную миссию НАТО для мониторинга и защиты интересов безопасности в арктическом регионе в попытке ослабить напряженность в отношениях с США из-за их угроз аннексии Гренландии", - передает агентство.

Берлин полагает, что миссия НАТО "Балтийский страж", начатая год назад для защиты критически важной инфраструктуры в регионе Балтийского моря, может послужить образцом для новой миссии "Арктический страж", которая будет включать Гренландию, сообщили источники.

Как отмечает агентство, хотя американский президент Дональд Трамп уже давно говорит о необходимости включения Гренландии в состав США по соображениям национальной безопасности, его внимание к этому самоуправляемому острову, входящему в состав Королевства Дания, усилилось в последние дни после дерзкого рейда США по захвату лидера Венесуэлы. Это действие вызвало новые опасения среди союзников по поводу готовности Трампа использовать американские вооруженные силы для достижения своих внешнеполитических целей.

В воскресенье вице-канцлер Германии, который на этой неделе отправится в Вашингтон на встречу министров финансов "Большой семерки" призвал США уважать суверенитет Гренландии и международное право.

"Решение о будущем Гренландии является исключительно делом Дании и Гренландии", - сказал Ларс Клингбайль, который также является министром финансов Германии.

"Территориальный суверенитет и целостность должны соблюдаться. Эти принципы международного права применимы ко всем, включая Соединенные Штаты. Мы работаем вместе как союзники по НАТО, чтобы повысить безопасность в Арктике, а не друг против друга", - подчеркнул он.

