МИД КНР призывает США не пытаться оправдывать свои притязания на Гренландию

Москва. 12 января. INTERFAX.RU - Представитель МИД КНР Мао Нин заявила, что президент США Дональд Трамп не должен использовать действия других стран для оправдания своих притязаний на Гренландию, пишетThe Global Times.

"США не должны использовать другие страны для оправдания своих корыстных интересов", - прокомментировала она слова Трампа о том, что США намерены получить контроль над Гренландией, чтобы остров не оказался под контролем России и Китая.

Пекин настаивает на необходимости "уважать права и свободы всех стран на ведение законной деятельности в Арктике", добавила Мао Нин.

10 января Трамп заявил, что США получат контроль над Гренландией тем или иным способом, так как в противном случае эта территория окажется под контролем России и Китая. По словам Трампа, в районе Гренландии часто можно увидеть корабли и подлодки России и Китая. "Мы не хотим, чтобы Россия и Китай оказались в Гренландии", - заявил он.