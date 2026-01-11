Швеция инвестирует 1,4 млрд евро в новую систему противовоздушной обороны

Москва. 11 января. INTERFAX.RU - Правительство Швеции поручило вооруженным силам разработать новую систему противовоздушной обороны, страна инвестирует в нее 1,4 млрд евро, сообщает SVT.

"Швеция находится в самой серьёзной ситуации с политикой безопасности в современной истории. Благодаря широким инвестициям в территориальную противовоздушную оборону мы укрепим защиту всего общества - от наших военных частей до городов и критически важной инфраструктуры", - приводит телеканал слова шведского премьера Ульфа Кристерссона, сказанные им конференции по политике безопасности в Сэлене.

Отмечается, что стоимость системы составит 15 млрд шведских крон (1,4 млрд евро).

Новая концепция противовоздушной обороны будет основываться на более простых элементах ПВО, которыми смогут управлять солдаты без специальной подготовки в рамках предстоящих территориальных оборонных войск. В эти подразделения могут привлекаться и возрастные солдаты, сообщает SVT.

Предполагается использовать средства ПВО ближнего радиуса действия, которые будут защищать, например, населённые пункты, атомные электростанции и водопроводные сооружения от дронов и других угроз с воздуха.

Решение о том, какие виды вооружения будут использоваться, пока не приняты. По данным телеканала, это могут быть изделия британской BAE Systems или немецкого Rheinmetall.