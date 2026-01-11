Поиск

Швеция инвестирует 1,4 млрд евро в новую систему противовоздушной обороны

Москва. 11 января. INTERFAX.RU - Правительство Швеции поручило вооруженным силам разработать новую систему противовоздушной обороны, страна инвестирует в нее 1,4 млрд евро, сообщает SVT.

"Швеция находится в самой серьёзной ситуации с политикой безопасности в современной истории. Благодаря широким инвестициям в территориальную противовоздушную оборону мы укрепим защиту всего общества - от наших военных частей до городов и критически важной инфраструктуры", - приводит телеканал слова шведского премьера Ульфа Кристерссона, сказанные им конференции по политике безопасности в Сэлене.

Отмечается, что стоимость системы составит 15 млрд шведских крон (1,4 млрд евро).

Новая концепция противовоздушной обороны будет основываться на более простых элементах ПВО, которыми смогут управлять солдаты без специальной подготовки в рамках предстоящих территориальных оборонных войск. В эти подразделения могут привлекаться и возрастные солдаты, сообщает SVT.

Предполагается использовать средства ПВО ближнего радиуса действия, которые будут защищать, например, населённые пункты, атомные электростанции и водопроводные сооружения от дронов и других угроз с воздуха.

Решение о том, какие виды вооружения будут использоваться, пока не приняты. По данным телеканала, это могут быть изделия британской BAE Systems или немецкого Rheinmetall.

Швеция ПВО
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Трамп во вторник обсудит с Советом нацбезопасности действия в отношении Ирана

Глава Минэнерго США заявил, что гарантий безопасности нефтяных компаний в Венесуэле нет

 Глава Минэнерго США заявил, что гарантий безопасности нефтяных компаний в Венесуэле нет

Что произошло за день: воскресенье, 11 января

Министр обороны Бельгии выступил против планов США установить контроль над Гренландией

 Министр обороны Бельгии выступил против планов США установить контроль над Гренландией

Что произошло за каникулы. Главное

Трамп предупредил, что Куба останется без венесуэльской нефти

 Трамп предупредил, что Куба останется без венесуэльской нефти

Израиль рассматривает возможность новой наступательной операции в Газе в марте

 Израиль рассматривает возможность новой наступательной операции в Газе в марте

Парламент Ирана экстренно собрался на фоне протестов

Эксперт: что стоит за внешнеполитической активностью США

Что случилось этой ночью: воскресенье, 11 января
Хроники событий
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 114 материалов
Протесты в Иране Протесты в Иране 13 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8100 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2498 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 68 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 124 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 420 материалов
Авиакатастрофа в Актау Авиакатастрофа в Актау 98 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 237 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 66 материалов
Пандемия коронавируса Пандемия коронавируса 9592 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });