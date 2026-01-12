Поиск

Военно-Грузинскую дорогу открыли для легковых машин

Москва. 12 января. INTERFAX.RU - В Северной Осетии возобновилось движение легковых автомобилей по Военно-Грузинской дороге, сообщает пресс-служба Главного управления МЧС по республике.

"В связи с расчисткой дорожного полотна на территории Грузии, возможностью обеспечения безопасного проезда автотранспортных средств, а также с учетом рекомендаций пограничной полиции Грузии разрешено движение легковых автотранспортных средств, за исключением большегрузного автотранспорта, на участке город Владикавказ - населенный пункт Ларс в обоих направлениях с 08:10 по Москве 12 января", - говорится в сообщении.

Движение всех видов транспорта было остановлено с 19:00 11 января из-за ухудшения погоды в Грузии. Для грузовиков дорога закрыта с 01:00 по Москве 9 января.

Военно-Грузинская дорога - единственный сухопутный маршрут, который связывает Россию с Грузией и Арменией.

