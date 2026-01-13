Поиск

Военно-Грузинскую дорогу закрыли для всех видов транспорта

Москва. 13 января. INTERFAX.RU - Движение по Военно-Грузинской дороге полностью закрыто в Северной Осетии из-за ухудшения погодных условий на территории Грузии, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по республике.

"В связи с ухудшением погодных условий на территории Грузии, невозможностью обеспечения безопасного проезда автотранспортных средств (...) запрещено движение всех видов автотранспортных средств на участке "Владикавказ - н.п. Ларс" в направлении на выезд из Российской Федерации с 06:10 мск вторника", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, движение грузовиков на Военно-Грузинской дороге было приостановлено с 01:00 9 января из-за непогоды в Грузии.

По данным на вечер понедельника, проезда по дороге со стороны РФ ожидали около 1,7 тыс. грузовиков.

Военно-Грузинская дорога является единственным сухопутным маршрутом, связывающим Россию с Грузией и Арменией.

Военно-Грузинская дорога Северная Осетия Грузия
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Экстренное предупреждение о сильном ветре и метели объявлено в Магадане

 Экстренное предупреждение о сильном ветре и метели объявлено в Магадане

Российские военные отразили две украинские контратаки в районе Купянска

Во вторник Госдума откроет весеннюю сессию

 Во вторник Госдума откроет весеннюю сессию

С вечера понедельника российские военные уничтожили над регионами РФ 78 дронов ВСУ

Что произошло за день: понедельник, 12 января

Более 1 тыс. DDoS-атак отражено специалистами РКН в декабре

Военные РФ сообщили, что ударом "Орешника" вывели из строя Львовский авиазавод
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8111 материалов
Протесты в Иране Протесты в Иране 23 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 116 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2498 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 68 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 124 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 420 материалов
Авиакатастрофа в Актау Авиакатастрофа в Актау 98 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 237 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 66 материалов
Пандемия коронавируса Пандемия коронавируса 9592 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });