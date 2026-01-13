Военно-Грузинскую дорогу закрыли для всех видов транспорта

Москва. 13 января. INTERFAX.RU - Движение по Военно-Грузинской дороге полностью закрыто в Северной Осетии из-за ухудшения погодных условий на территории Грузии, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по республике.

"В связи с ухудшением погодных условий на территории Грузии, невозможностью обеспечения безопасного проезда автотранспортных средств (...) запрещено движение всех видов автотранспортных средств на участке "Владикавказ - н.п. Ларс" в направлении на выезд из Российской Федерации с 06:10 мск вторника", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, движение грузовиков на Военно-Грузинской дороге было приостановлено с 01:00 9 января из-за непогоды в Грузии.

По данным на вечер понедельника, проезда по дороге со стороны РФ ожидали около 1,7 тыс. грузовиков.

Военно-Грузинская дорога является единственным сухопутным маршрутом, связывающим Россию с Грузией и Арменией.