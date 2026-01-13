Поиск

Посольство РФ в Таиланде призвало россиян не путешествовать без расширенной страховки

Москва. 13 января. INTERFAX.RU - Посольство России в Таиланде в связи с инцидентом на воде на острове Пхукет призвало российских туристов не ездить в страну без расширенной медицинской страховки.

"В связи с инцидентами с участием российских туристов, повлекших, в том числе гибель людей, посольство России в Таиланде вновь обращает внимание на важность оформления перед туристической поездкой в королевство расширенной медицинской страховки с покрытием желательно не менее $100 тыс. Наличие действующего страхового полиса позволяет оперативно получить необходимую медицинскую помощь, покрыть расходы на лечение, госпитализацию или экстренную эвакуацию, а также существенно снижает финансовые риски в непредвиденных ситуациях", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, утром 11 января направлявшийся от побережья Пхукета к острову Пхи-Пхи скоростной катер (спидбот), на борту которого находились несколько десятков туристов, столкнулся с рыболовным судном. Одна россиянка погибла, 23 получили травмы и были госпитализированы. По информации на вечер вторника (по местному времени), 16 из них остаются в больнице, двоим из них потребовались операции. Согласно данным Ассоциации туроператоров РФ, все туристы были застрахованы российскими компаниями, страховка покрывает медицинскую помощь и репатриацию погибшей.

Посольство РФ после инцидента настоятельно рекомендует оформлять страховой полис на весь срок пребывания, внимательно проверять покрытие активных видов отдыха и иметь при себе контактные данные страховой компании.

