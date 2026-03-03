CNN утверждает, что США в ближайшие сутки значительно усилят удары по Ирану

Москва. 3 марта. INTERFAX.RU - Первый раунд ударов по Ирану достиг целей, и в ближайшие сутки Вашингтон намерен значительно усилить атаки, сообщает CNN.

"США готовятся к "значительному усилению" атак на Иран в течение последующих 24 часов", - сообщает телекомпания со ссылкой на высокопоставленного американского чиновника.

По его словам, США считают, что первый раунд ударов достиг цели ослабить иранскую оборону, а следующая фаза в значительной степени сосредоточена на разрушении ракетного производства страны, БПЛА и потенциала военно-морских сил.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что самые мощные удары по Ирану еще впереди, предупредив, что они произойдут в скором времени.

"Мы еще даже не начали по-настоящему серьезные удары. Большой волны еще не было. Она начнется в скором времени", - процитировал слова президента журналист в эфире CNN в понедельник.