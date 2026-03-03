Поиск

Рубио заявил, что самые сильные удары по Ирану еще предстоит нанести

Госсекретарь США Марко Рубио
Фото: Nathan Posner/Anadolu via Getty Images

Москва. 3 марта. INTERFAX.RU - Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что следующий этап операции в Иране будет более суровым.

"Я не собираюсь раскрывать подробности наших тактических усилий, но самые тяжелые удары американским военным еще предстоит нанести. Следующий этап будет еще более суровым для Ирана, чем сейчас", - сказал Рубио журналистам перед брифингом на Капитолийском холме.

Он отметил, что не может точно сказать, сколько именно времени займет операция США в Иране.

"У нас есть цели. Мы будем делать это столько, сколько потребуется для достижения этих целей", - заявил глава Госдепартамента.

Рубио уточнил, что, хотя Вашингтон и хотел бы, чтобы "в Иране не правили радикальные шиитские священнослужители", но основная цель военной операции в этой стране - не смена власти.

"Цель этой операции - уничтожить их потенциал в области баллистических ракет и убедиться, что они не смогут его восстановить", - сказал он.

Госсекретарь США предположил, что эта цель может быть достигнута без использования наземных сил, но не исключил вероятность наземной операции в Иране.

"Очевидно, у президента есть эти варианты. Он никогда ничего не собирается исключать", - сказал Рубио.

Глава Госдепартамента также объяснил начало ударов США по Ирану самообороной.

"Если бы мы стояли и ждали, пока эта атака (Ирана - ИФ) произойдет первой, прежде чем мы нанесем по ним удар, мы понесли бы гораздо большие потери", - сказал Рубио.

"Мы знали, что Израиль предпримет какие-то действия. Мы знали, что это ускорит атаку на американские войска. И мы знали, что, если мы не предпримем превентивных мер до того, как они начнут эти атаки, мы понесем большие потери", - заявил госсекретарь США.

