Госдеп призвал американцев немедленно покинуть страны Ближнего Востока

Дым от взрыва в Тегеране
Фото: Fatemeh Bahrami/Anadolu via Getty Images

Москва. 3 марта. INTERFAX.RU - Госдепартамент США выпустил предупреждение с призывом к американским гражданам немедленно покинуть ряд стран и территорий Ближнего Востока.

"Немедленно покиньте (перечисленные страны - ИФ) коммерческими видами транспорта из-за серьезных рисков для безопасности", - говорится в сообщении.

В этом списке Бахрейн, Египет, Иран, Ирак, Израиль, Западный берег реки Иордан и сектор Газа, Иордания, Кувейт, Ливан, Оман, Катар, Саудовская Аравия, Сирия, Объединенные Арабские Эмираты и Йемен.

США и Израиль в субботу начали совместную военную операцию против Ирана. В ответ Иран подверг обстрелам американские военные объекты в ряде стран Персидского залива и на Ближнем Востоке.

Обострение обстановки на Ближнем Востоке вызвало масштабные перебои в авиасообщении.

Хроника 28 февраля – 03 марта 2026 года Операция Израиля и США против Ирана
Госдеп Иран Израиль США Саудовская Аравия
