Израиль нанес удар по зданию телеканала "Аль-Манар" в Бейруте

Последствия израильского удара по Бейруту, Ливан, 2 марта 2026 г. Фото: Daniel Carde/Getty Images

Москва. 3 марта. INTERFAX.RU - Израильские военные в ночь на вторник нанесли удар по зданию телеканала "Аль-Манар" в столице Ливана Бейруте, сообщили ближневосточные СМИ.

Эфир "Аль-Манар" ненадолго прерывался, позже в новостном выпуске сообщили, что здание было поражено в результате атаки Израиля.

Израильские СМИ пишут, что "Аль-Манар" связан с "Хезболлой". На опубликованных кадрах были видны только клубы дыма над горизонтом, информация о жертвах или пострадавших пока не поступала.

В это же время Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в своем телеграм-канале сообщила, что "наносит удары по командным центрам и складам оружия "Хезболлы" в Бейруте".

Между тем "Хезболла" подчеркнула в опубликованном в ночь на вторник заявлении, что "конфронтация - законное право" и назвала запуск ракет по израильской территории "реакцией на агрессию", добавив, что неоднократно предупреждала, что действия Израиля "не могут продолжаться без ответа".

В понедельник израильские военные нанесли серию ударов по целям в Бейруте. В сообщении ЦАХАЛ отмечалось, что удары по Ливану были нанесены в ответ на ракетный обстрел севера Израиля "Хезболлой".

В свою очередь "Хезболла" утверждает, что целью атаки был объект противоракетной обороны к югу от Хайфы. Согласно заявлению движения, удары были нанесены в качестве мести за убийство верховного лидера Ирана Али Хаменеи и за "неоднократные акты агрессии Израиля".