Число погибших американских военных в ходе операции против Ирана возросло до шести

Москва. 3 марта. INTERFAX.RU - Количество погибших в ходе операции против Ирана американских военных, согласно последним данным, увеличилось до шести человек, сообщило Центральное командование ВС США на Ближнем Востоке (CENTCOM).

"Шесть американских военнослужащих погибли в бою. Американские войска недавно обнаружили останки двух ранее считавшихся пропавшими без вести военнослужащих на объекте, который был атакован во время первых атак Ирана в регионе. Крупные боевые действия продолжаются", - говорится в сообщении.

Ранее командование сообщало о четырех погибших военнослужащих. По данным источников телеканала CNN, все четверо погибли в результате одной и той же атаки в Кувейте.

Командование CENTCOM ранее также сообщило, что в общей сложности 18 американских военнослужащих получили серьезные ранения.