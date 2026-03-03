ВС США заявляют, что потопили все иранские боевые корабли в Оманском заливе

Москва. 3 марта. INTERFAX.RU - Американские ВМС уничтожили все иранские боевые корабли, находившиеся в Оманском заливе, сообщило Центральное командование ВС США на Ближнем Востоке (CENTCOM).

"Два дня назад у иранского режима в Оманском заливе было 11 кораблей, сегодня их ноль", - говорится в сообщении.

"Иранский режим десятилетиями преследовал и атаковал международное судоходство в Оманском заливе. Эти времена прошли. Свобода морского судоходства более 80 лет являлась основой экономического процветания Америки и всего мира. Американские войска будут продолжать защищать ее", - подчеркнули в CENTCOM.

В настоящее время в Аравийском море вблизи Оманского залива размещается крупная американская военно-морская группировка в составе авианосца USS Abraham Lincoln, семи эсминцев, оснащенных крылатыми ракетами Tomahawk и противоракетами Standard Missile, а также двумя боевыми кораблями прибрежной зоны.