Посольство США в Эр-Рияде подверглось атаке беспилотников

Москва. 3 марта. INTERFAX.RU - Посольство США в Саудовской Аравии было атаковано двумя, предположительно, иранскими беспилотниками, сообщает телеканал CNN со ссылкой на осведомленные источники.

По словам одного из них, информации о пострадавших пока не поступало.

Ранее ряд СМИ сообщили, что в дипломатическом квартале Эр-Рияда были слышны громкие взрывы и видны клубы дыма.

В воскресенье и понедельник также сообщалось, что Иран нанес удары по американскому посольству в Кувейте.