В КСИР заявляют о готовности остановить движение танкеров с нефтью через Ормузский пролив

Архивное фото. Иран задерживает британский танкер в 2019 г.
Фото: Contributor/Getty Images

Москва. 3 марта. INTERFAX.RU - В командовании иранского Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) заявили, что обеспечат полную остановку движения нефтяных танкеров черед Ормузский пролив, сообщает агентство ЭФЭ.

"Мы сожжем любое судно, которое попробует пройти через Ормузский пролив", - подчеркнул бригадный генерал КСИР Эбрахим Джабари.

Он добавил, что КСИР "не допустит вывоза из региона даже капли нефти".

Хроника 28 февраля – 03 марта 2026 года Операция Израиля и США против Ирана
КСИР Эбрахим Джабари
