Сербская NIS планирует возобновить переработку нефти 16 января

Москва. 12 января. INTERFAX.RU - Хорватская Janaf возобновит транспортировку нефти на сербский нефтеперерабатывающий завод в Панчево во вторник ночью, заявила, согласно телеканалу RTS, министр энергетики Сербии Дубравка Джедович Ханданович.

"Во вторник утром хорошие новости: спустя почти 100 дней по Адриатическому нефтепроводу поступила первая партия нефти. Это около 85 тыс. тонн, которые будут доставлены в течение этой недели. Таким образом, нефтеперерабатывающий завод в Панчево начнет работу примерно 16 января, в любом случае до конца недели. Мы ожидаем, что первое дизельное топливо будет произведено и поступит на рынок примерно 26-27 января", - сказала министр.

"Мы ожидаем, что после этих 85 тыс. тонн в течение следующей недели прибудут еще 35-45 тыс. тонн нефти", - добавила она.

Ранее владеющая НПЗ компания NIS заявила о заключении контракта на импорт первых партий нефти по Адриатическому нефтепроводу (JANAF) для НПЗ в Панчево, что позволит возобновить производство на этом заводе на текущей неделе.

В начале декабря 2025 года производство на НПЗ было приостановлено из-за нехватки нефти, вызванной санкциями США. NIS 31 декабря получила специальную лицензию от Минфина США, позволяющую продолжать работу без санкций до 23 января 2026 года.

NIS – единственная в Сербии занимается разведкой и добычей углеводородов, ей также принадлежит крупный НПЗ в городе Панчево. Компания доминирует на рынке нефтепродуктов своей страны, сеть АЗС представлена также в соседних балканских государствах, в сумме включая более 400 станций.

В начале 2025 года NIS, являясь "дочкой" "Газпром нефти", была включена в американский SDN List. Президент Сербии Александр Вучич заявлял тогда, что США требуют полного вывода российского капитала.

Также OFAC продлило до 24 марта срок лицензии, разрешающей переговоры акционеров NIS по продаже российской доли (прежняя лицензия ограничивала срок переговоров 13 февраля 2026 года). Сообщалось, что NIS и венгерская MOL попросили OFAC приостановить санкции против сербской компании на фоне переговоров о выкупе доли российских акционеров.

Речь идет о переговорах по продаже российской доли в NIS. Основным ее владельцем является "Газпром нефть" (44,85%), еще 11,3% акций принадлежат АО "Интэлидженс" (находится под управлением ООО "Газпром капитал"). В прямом владении "Газпрома" находится одна акция NIS. Власти Сербии владеют 29,87% в NIS, у сербской компании также есть миноритарные акционеры.