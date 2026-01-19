НПЗ NIS в Панчево 27 января поставит потребителям первую партию топлива после перерыва

Фото: AP/ТАСС

Москва. 19 января. INTERFAX.RU - Нефтеперерабатывающий завод NIS (входит в "Газпром нефть) в Панчево 27 января поставит потребителям Сербии первую партию топлива после перерыва, сейчас на НПЗ идут пусконаладочные работы, сообщила NIS.

Учитывая объемы поставок импорта нефти, а также с учетом нефтедобычи на сербских месторождениях, предполагается, что НПЗ в Панчево сможет проработать до конца февраля. Дальнейшие работы на заводе будут проводиться в соответствии с решениями NIS.

За время перерыва в работе НПЗ там ремонтировали установки.

В начале декабря 2025 года производство на НПЗ в Панчево было остановлено из-за нехватки нефти, вызванной санкциями США. Позже NIS получила от OFAC США специальную лицензию, позволяющую продолжать работу завода без санкций. НПЗ в Панчево возобновил работу 16 января, поскольку хорватская Janaf снова начала транспортировать нефть на сербский завод.

Также OFAC продлило до 24 марта срок лицензии, разрешающей переговоры акционеров NIS по продаже российской доли. Основным владельцем NIS является "Газпром нефть" (44,85%), еще 11,3% акций принадлежат АО "Интэлидженс" (находится под управлением ООО "Газпром капитал"). В прямом владении "Газпрома" находится одна акция NIS. Власти Сербии владеют 29,87% в NIS, у сербской компании также есть миноритарные акционеры.

На прошлой неделе сербский министр энергетики Сербии Дубравка Джедович Ханданович после встречи с главой МИД Венгрии Петером Сийярто заявила, что Сербия и Венгрия надеются вскоре договориться о покупке венгерской MOL доли российских акционеров в NIS.

В начале 2025 года NIS, являясь "дочкой" "Газпром нефти", попала под санкции США. Президент Сербии Александр Вучич заявлял тогда, что США требуют полного вывода российского капитала.

NIS - единственная в Сербии занимается разведкой и добычей углеводородов, ей также принадлежит крупный НПЗ в городе Панчево. Компания доминирует на рынке нефтепродуктов своей страны, сеть АЗС представлена также в соседних балканских государствах, в сумме включая более 400 станций.