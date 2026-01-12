Поиск

В Польше размещено около 10 тыс. военнослужащих из стран НАТО

Москва. 12 января. INTERFAX.RU - В Польше в настоящее время дислоцировано примерно 10 тыс. военнослужащих из стран-союзников по НАТО, значительная часть которых представлена контингентом США, сообщил замглавы польского Минобороны Павел Залевский.

"В настоящее время в Польше дислоцировано около 9900 военнослужащих из стран-союзников. Подавляющее большинство из них - американцы, их численность составляет около 8500 человек", - сказал Залевский, выступая в парламентском комитете по обороне, его цитируют польские СМИ.

Замглавы Минобороны отметил, что благодаря системе ротации численность военного контингента США может быть доведена до 10 тыс. военнослужащих.

Он сообщил, что также в Польше дислоцированы контингенты Канады, Франции, Германии, Великобритании, Румынии, Норвегии, Нидерландов, Чехии численностью от нескольких десятков до сотен солдат.

"В рамках различных операций, миссий и инициатив в Польше также присутствуют военнослужащие из Хорватии, Индии, Косово, Болгарии, Боснии и Герцеговины, Эстонии, Финляндии, Бельгии, Италии, Португалии, Греции, и, конечно же, украинские солдаты проходят подготовку в Польше", - добавил Залевский.

