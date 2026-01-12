Поиск

Минобороны КНР сообщило о начале учений с участием России и ЮАР

Москва. 12 января. INTERFAX.RU - В Минобороны КНР в понедельник сообщили, что на прошлой неделе вблизи ЮАР начались военно-морские маневры "Воля к миру-2026", в которых участвуют страны БРИКС - Китай, Россия, ЮАР.

"Утром 10 января по местному времени совместные военно-морские маневры "Воля к миру-2026" стартовали на базе ВМС в порту Саймонстаун в Кейптауне, ЮАР, с участием государств БРИКС, включая Китай, Россию и ЮАР", - говорится в заявлении ведомства.

Цель учений - отработка навыков по защите ключевых морских путей и по обеспечению безопасности экономической активности на море. Учения продлятся до 16 января в морском и воздушном пространстве у базы ВМС.

От КНР в учениях принимают участие эсминец типа 052DL Tangshan, судно снабжения Taihu, корабельные вертолеты и несколько десятков спецназовцев.

По данным ведомства, маневры идут в два этапа. Первый, по 12 января, включает в себя, в том числе парадное прохождение судов, общение между военными, спортивные и культурные мероприятия.

На втором этапе, с 13 по 15 января, экипажи кораблей будут тренироваться поддерживать связь, осуществлять групповые маневры, наносить удары на море, эвакуировать пострадавших на вертолетах. 16 января пройдет церемония закрытия учений.

В Минобороны добавили, что учения направлены на углубление сотрудничества между государствами-участниками, усиление способности действовать вместе против угроз, обеспечение мира и стабильности в регионе.

9 января сообщалось, что корабли Балтийского флота прибыли в ЮАР для участия в трехсторонних военно-морских манёврах "Воля к миру-2026" в акватории Атлантического океана.

"Корвет "Стойкий" и средний морской танкер "Ельня" Балтийского флота совершили плановый заход в порт Саймонстаун Южно-Африканской Республики", - говорилось в сообщении Балтфлота.

Китай ЮАР
