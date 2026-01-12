Поиск

В Анкаре предостерегли от внешнего вмешательства в ситуацию в Иране

Москва. 12 января. INTERFAX.RU - Вмешательство иностранных сил в дела Ирана лишь усугубит положение дел в этой стране, которая сталкивается с рядом проблем, заявил в понедельник представитель правящей в Турции "Партии справедливости и развития" Омер Челик.

"Мы никогда не хотели хаоса у нашего соседа Ирана. В иранском обществе, функционировании государственного аппарата есть проблемы, но их должен решать сам иранский народ, собственными средствами, как о том говорил президент страны Масуд Пезешкиан", - приводит издание "Сабах" слова Челика после заседания руководства партии.

"Иностранное вмешательство лишь делает обстановку хуже. Мы четко осознаем, что попытки, особенно подстегиваемые Израилем, посеять хаос в Иране будут иметь серьезные и опасные последствия для всего региона", - отметил он.

При этом Челик обвинил Израиль в шагах, которые дестабилизируют Ближний Восток, и отметил, что попытки спровоцировать кризис в других местах должны отвлечь внимание от израильской политики.

Также, по данным "Сабаха", Челик провел параллели с внешним вмешательством в дела Венесуэлы. Он добавил, что Анкара поддерживает народ Венесуэлы, и предостерег от неконструктивных заявлений, направленных против Латинской Америки.

Массовые протесты в Иране продолжаются с 28 декабря. Изначально они были вызваны тяжелой экономической ситуацией и падением курса национальной валюты, но вскоре приобрели и политический контекст. По некоторым данным, жертвами столкновений могли стать сотни человек.

В понедельник стало известно, что иранский МИД вызвал диппредставителей Великобритании, ФРГ, Франции и Италии в Тегеране, чтобы выразить протест против поддержки этими странами протестующих.

Ранее телеканал CNN сообщил, что президент США Дональд Трамп во вторник проведет совещание с членами Совета национальной безопасности для обсуждения дальнейших действий в отношении Ирана. В воскресенье газета The New York Times, ссылаясь на нескольких американских чиновников, писала, что Трамп "всерьез рассматривает возможность дать добро на удар по Ирану в ответ на действия режима по подавлению демонстраций".

Однако в понедельник портал Axios со ссылкой на источники сообщал, что глава иранского МИД Аббас Аракчи связался со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом с целью добиться снижения напряженности в ситуации вокруг Ирана.

