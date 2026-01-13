Пекин призывает к стабилизации ситуации в Иране

Москва. 13 января. INTERFAX.RU - Китай надеется, что иранское правительство и народ смогут преодолеть нынешние трудности и сохранить стабильность государства, заявила официальный представитель МИД КНР Мао Нин.

Китай всегда выступает против вмешательства во внутренние дела других стран и за полную защиту суверенитета и безопасности всех государств международным правом, заявила китайский дипломат на пресс-конференции в МИД КНР.

Мао Нин подчеркнула, что КНР выступает против применения силы или угроз в международных отношениях, и призвала все стороны содействовать миру и стабильности на Среднем Востоке.

В минувшее воскресенье президент США Дональд Трамп сообщил, что его администрация рассматривает несколько вариантов, включая возможное применение военной силы против Ирана в ответ на подавление массовых беспорядков внутри страны.