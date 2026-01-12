ЕС обеспокоен обстановкой на юге Йемена и призывает к диалогу

Москва. 12 января. INTERFAX.RU - ЕС с тревогой следит за ситуацией в Йемене и обеспокоен обстановкой на юге страны, заявил Ануар аль-Ануни, официальный представитель главы дипломатии Евросоюза Каи Каллас.

"Мы продолжаем призывать к деэскалации и диалогу, и мы приветствуем инициативы, ведущие к этой цели. Важно вернуться к политической траектории, которая возобновит стремление к стабильности и процветанию в Йемене", - сказал пресс-секретарь в понедельник на брифинге в Брюсселе.

По его словам, Евросоюз "полностью выполняет свою дипломатическую роль" в ситуации вокруг Йемена. "В этом контексте Европейский союз также выступает за усиление роли ООН", - добавил представитель Каллас.

Он сообщил, что ЕС поддерживает Руководящий президентский совет Йемена и йеменское правительство.

"Мы призываем все стороны в Йемене позитивно содействовать единству, суверенитету, независимости и территориальной целостности, чтобы сотрудничать конструктивным образом в рамках международного и национального права", - сказал аль-Ануни.

Конфликт в Йемене начался в 2014 году. Тогда хуситы, которых поддерживает Иран, захватили столицу страны Сану и большую часть севера Йемена. Арабская коалиция, вмешавшаяся в конфликт в 2015 году, поддерживает войска йеменского правительства. При этом ОАЭ, которые тренируют и финансируют группировки под эгидой сепаратистского Южного переходного совета (ЮПС), тоже входят в коалицию.

В декабре 2025 года поддерживаемый ОАЭ ЮПС взял под контроль провинции Хадрамаут и Эль-Махра, которые до этого управлялись йеменским правительством. Затем Саудовская Аравия заявила о необходимости для ЮПС отвести свои силы из занятых провинций, нанесла удары по судам в портовом городе Эль-Мукалла. По данным агентства SPA, целью ударов были прибывшие из Фуджейры (ОАЭ) два корабля, которые доставили "большое количество оружия и боевых машин" силам ЮПС.

Как сообщалось, на минувшей неделе Руководящий президентский совет Йемена объявил, что глава ЮПС Айдарус Касем Абдул Азиз аз-Зубейди совершил измену, и что он исключен из совета.