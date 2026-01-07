Президентский совет Йемена обвинил лидера Южного переходного совета в госизмене
Москва. 7 января. INTERFAX.RU - Руководящий президентский совет Йемена - исполнительный орган правительства страны - объявил в среду, что глава сепаратистского Южного переходного совета (ЮПС) Айдарус Касем Абдул Азиз аз-Зубейди совершил измену, и что он исключен из совета, сообщает телеканал Al Arabiya.
Согласно заявлению совета, работа аз-Зубейди в нем прекращена из-за "государственной измены, с намерением подорвать независимость Йеменской Республики". Также его обвинили в нарушении положений конституции, формировании незаконных вооруженных формирований, преступлениях против армии Йемена и гражданских лиц.
Телеканал отмечает, что такое решение совет принял после того, как арабская коалиция, возглавляемая Саудовской Аравией, сообщила, что аз-Зубейди, вместо того чтобы вылететь с делегацией ЮПС на переговоры в Эр-Рияде по ситуации в Йемене, бежал и скрылся в неизвестном направлении.
Представитель коалиции Турки Аль-Малики сообщил, что аз-Зубейди должен был встретиться с председателем руководящего президентского совета Йемена Рашадом аль-Алими и руководством коалиции для обсуждения эскалации ситуации в йеменских провинциях Хадрамаут и Эль-Махра.
Однако, по информации коалиции, рейс в Эр-Рияд задержали, и за это время стало известно, что аз-Зубейди приказал своим вооруженным подчиненным выдвинуться в провинцию Эд-Дали. Десяткам лояльных ему бойцов раздали оружие и боеприпасы в Адене с целью начать там беспорядки. Коалиция отследила перемещение враждебных сил в Эд-Дали и в ночь на среду вместе с йеменскими войсками нанесла по ним превентивные удары.
В декабре 2025 года поддерживаемый ОАЭ ЮПС взял под контроль провинции Хадрамаут и Эль-Махра, которые до этого управлялись йеменским правительством. Затем Саудовская Аравия заявила о необходимости для ЮПС отвести свои силы из занятых провинций, нанесла удары по судам в портовом городе Эль-Мукалла. По данным агентства SPA, целью ударов были прибывшие из Фуджейры (ОАЭ) два корабля, которые доставили "большое количество оружия и боевых машин" силам ЮПС.
31 декабря военные ОАЭ приступили к выводу своих сил из международного аэропорта в провинции Хадрамаут. Йеменские войска тем временем вновь занимают провинции на юге страны.
В то же время Эр-Рияд предложил принять у себя мирную конференцию с участием сил южного Йемена для стабилизации ситуации.
Конфликт в Йемене начался в 2014 году. Тогда хуситы, которых поддерживает Иран, захватили столицу страны Сану и большую часть севера Йемена. Арабская коалиция, вмешавшаяся в конфликт в 2015 году, поддерживает войска йеменского правительства. При этом ОАЭ, которые тренируют и финансируют группировки под эгидой ЮПС, тоже входят в коалицию.