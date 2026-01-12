Поиск

ЕС готовится ужесточить санкции в отношении Ирана

Москва. 12 января. INTERFAX.RU - В ЕС обсуждаются вопросы об ужесточении санкций в отношении Ирана и о внесении Корпуса стражей исламской революции (КСИР) в список террористических организаций, заявил в понедельник официальный представитель главы дипломатии Евросоюза Ануар аль-Ануни.

"У нас есть юридические рамки, нацеленные на тех, кто совершал злоупотребления и нарушал права человека в Иране. Определенное число организаций и лиц было добавлено в санкционные списки в течение ряда лет. Это уже исполняется. Мы готовы предложить еще более строгие меры ввиду недавнего роста насилия", - сказал представитель главы дипломатии ЕС на брифинге в Брюсселе.

Он добавил, что под санкционный режим за нарушения прав человека подпадают представители КСИР.

Что касается внесения КСИР в список террористических организаций в ЕС, дискуссии на эту тему между странами союза продолжаются, заявил аль-Ануни в ответ на соответствующий вопрос. Представитель главы дипломатии ЕС напомнил, что такие решения должны приниматься единогласно. Он не стал вдаваться в подробности, сославшись на конфиденциальность процедуры.

При этом аль-Ануни заявил, что Евросоюз полностью солидарен с иранским народом и осуждает применение силы против манифестантов.

