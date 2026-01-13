ЕЭК вновь обнулила пошлину на ввоз фосфатов для производства минеральных удобрений

Москва. 13 января. INTERFAX.RU - Коллегия Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) обнулила до 29 февраля 2028 года ставку ввозной таможенной пошлины в отношении фосфатов для производства удобрений.

Как сообщил торговый блок комиссии, мера касается природных фосфатов кальция, алюминиево-кальциевых фосфатов и фосфатного мела и начнет действовать по истечении 30 календарных дней с даты официального опубликования решения ЕЭК.

Без учета обнуления ставка ввозной таможенной пошлины в отношении фосфатов составляет 5%.

Нулевая ставка пошлины на импорт фосфатов в страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС) уже действовала с 5 января 2024 года по 4 января 2026 года. Таким образом решение ЕЭК фактически продлевает эту меру.

"Применение нулевой ставки ввозной таможенной пошлины позволит обеспечить загрузку мощностей производителей минеральных удобрений в условиях ограниченных объемов выработки фосфатов на территории Евразийского экономического союза", - приводятся в сообщении слова директора департамента таможенно-тарифного и нетарифного регулирования ЕЭК Ваагна Казаряна.