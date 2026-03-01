При обстреле со стороны Ирана в столице Бахрейна повреждена гостиница

Последствия ударов Ирана по Бахрейну Фото: Stringer/Anadolu via Getty Images

Москва. 1 марта. INTERFAX.RU - Гостиница в столице Бахрейна Манаме повреждена в воскресенье в результате обстрела со стороны Ирана.

"Причинен материальный ущерб, никто не пострадал", - цитирует межарабский телеканал Al Jazeera сообщение МВД королевства.

В связи с происшествием посольство США в Бахрейне рекомендовало гражданам страны срочно покинуть гостиницы. При этом в рекомендации отмечается, что в результате удара по гостинице есть пострадавшие.

Накануне сообщалось, что при предпринятом Ираном обстреле штаб-квартиры 5-го флота ВМС США, который дислоцирован в Бахрейне, был нанесен ущерб трем зданиям в Манаме.

Также сообщалось об эвакуации населения, проживающего в районе Джуффаира столицы, где расположена военно-морская база 5-го оперативного флота США. По данным государственного информационного агентства Бахрейна, иранские ракеты попали в американскую военно-морскую базу.