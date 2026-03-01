Иран атаковал танкер в Ормузском проливе

Москва. 1 марта. INTERFAX.RU - Нефтяной танкер Skylight, шедший под флагом Республики Палау, подвергся иранской атаке в Ормузском проливе, сообщил Центр морской безопасности Омана.

Атака произошла в пяти морских милях к северу от оманского порта Хасаб в провинции Мусандам.

Все 20 членов экипажа, включая 15 граждан Индии и 5 граждан Ирана, были эвакуированы. Первоначальные сообщения указывают на то, что четверо членов экипажа получили травмы различной степени тяжести и были доставлены на берег для получения медпомощи.

Оманский Центр морской безопасности сообщил, что спасательная операция проводилась в координации с военными, силовыми и гражданскими ведомствами.

Корпус стражей исламской революции (КСИР) накануне перекрыл Оманский пролив, соединяющий Персидский и Оманский заливы, для судоходства. Коммерческие суда получают сообщения от КСИР о запрете прохода через пролив, что подтверждает Управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO), которое собирает сведения об угрозах для судоходства.

Ормузский пролив считается одним из важнейших морских торговых путей в мире и ключевым для транзита нефти. Примерно пятая часть мировых поставок нефти и газа проходит через него.