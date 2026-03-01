В ЦАХАЛ заявили об уничтожении большей части высшего военного командования Ирана

Москва. 1 марта. INTERFAX.RU - Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в воскресенье отчиталась об уничтожении практически всего высшего военного руководства Ирана.

По их данным, убиты 40 высших представителей иранского военного командования.

Нанесенные удары в Армии обороны Израиля назвали историческими, отметив, что их удалось реализовать на основании данных военной разведки.

Кроме того, командование ЦАХАЛ сообщило об уничтожении большей части систем ПВО в западной и центральной частях Ирана, что дало израильским ВВС стратегическое превосходство в небе над Тегераном.

Как подтвердили ранее иранские власти, в результате нанесенных ударов погибли духовный лидер Ирана Али Хаменеи, советник по безопасности Али Шамхани и главнокомандующий Корпусом стражей исламской революции Мохаммед Пакпура. Кроме того, в воскресенье утром официальное иранское агентство IRNA сообщило, что министр обороны Азиз Насирзаде и начальник генштаба вооруженных сил Абдулрахим Мусави также и были убиты в субботу в результате американо-израильских атак на Иран.