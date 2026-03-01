Кувейт и Катар отражают иранские удары

Москва. 1 марта. INTERFAX.RU - Силы ПВО Кувейта и Катара отражают налеты иранских беспилотников, сообщает в воскресенье Associated Press.

В сообщении министерства обороны Кувейта, которое приводит агентство, говорится, что воздушные цели отслеживаются и уничтожаются, о пострадавших и об ущербе не сообщается.

Министерство обороны Катара также сообщило о перехвате ракет и беспилотников, летевших со стороны Ирана. Пострадавших нет.

После того, как накануне США и Израиль начали совместную операцию против Ирана, Иран в ответ наносит удары по американским военным объектам в частности в Бахрейне, Катаре и Кувейте.