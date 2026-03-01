США и Израиль наносят удары по военным объектам и официальным учреждениям в Тегеране

Фото: Fatemeh Bahrami/Anadolu via Getty Images

Москва. 1 марта. INTERFAX.RU - Звуки мощных взрывов слышны в воскресенье в Тегеране, в нескольких местах города поднимаются густые столбы дыма, сообщает Al Jazeera.

По первоначальным данным, удары наносятся по военным объектам, правительственному кварталу и другим официальным учреждениям.

В частности, в воскресенье иранский Комитет Красного Полумесяца сообщил, что американо-израильской бомбардировке подверглась его штаб-квартира. Кроме того, удар был нанесен и по зданию, в котором располагается государственная телерадиокомпания Ирана.

Ранее Армия обороны Израиля сообщила, что израильские самолеты в воскресенье нанесли удар по центру Тегерана. Целями ударов были правительственные объекты. При этом отмечается, что в течение последних суток израильские атаки были направлены на обеспечение воздушного превосходства и расчистку путей подлета к Тегерану.