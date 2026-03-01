Иранский президент заявил, что Тегеран отомстит за гибель Хаменеи

Президент Ирана Масуд Пезешкиан Фото: Iranian Presidency/Anadolu via Getty Images

Москва. 1 марта. INTERFAX.RU - Иран считает себя вправе отомстить за гибель руководителя страны аятоллы Али Хаменеи, заявил в воскресенье иранский президент Масуд Пезешкиан.

"Исламская Республика Иран считает долгом и законным правом добиваться справедливости и возмездия (...), мы приложим все возможные усилия для того, чтобы выполнить это обязательство", - приводит слова Пезешкиана межарабский телеканал Al Jazeera.

Власти Ирана в ночь на воскресенье подтвердили, что "Хаменеи принял мученическую смерть".

Ответственность за операцию уже взяла на себя Армия обороны Израиля.

Ранее газеты The New York Times и The Wall Street Journal, ссылаясь на источники, знакомые с ходом операции, сообщили, что ликвидация Хаменеи и других высокопоставленных иранских чиновников была осуществлена после того, как ЦРУ передало Израилю данные о его местонахождении для нанесения авиаудара.

Как подтвердили иранские власти, в результате нанесенных ударов погибли Хаменеи, советник по безопасности Али Шамхани и главнокомандующий Корпусом стражей исламской революции Мохаммед Пакпура. Кроме того, в воскресенье утром официальное иранское агентство IRNA сообщило, что министр обороны Азиз Насирзаде и начальник генштаба вооруженных сил Абдулрахим Мусави также и были убиты в субботу в результате американо-израильских атак на Иран.