Поиск

Иранский президент заявил, что Тегеран отомстит за гибель Хаменеи

Иранский президент заявил, что Тегеран отомстит за гибель Хаменеи
Президент Ирана Масуд Пезешкиан
Фото: Iranian Presidency/Anadolu via Getty Images

Москва. 1 марта. INTERFAX.RU - Иран считает себя вправе отомстить за гибель руководителя страны аятоллы Али Хаменеи, заявил в воскресенье иранский президент Масуд Пезешкиан.

"Исламская Республика Иран считает долгом и законным правом добиваться справедливости и возмездия (...), мы приложим все возможные усилия для того, чтобы выполнить это обязательство", - приводит слова Пезешкиана межарабский телеканал Al Jazeera.

Власти Ирана в ночь на воскресенье подтвердили, что "Хаменеи принял мученическую смерть".

В миреВ ЦАХАЛ взяли на себя ответственность за ликвидацию ХаменеиЧитать подробнее

Ответственность за операцию уже взяла на себя Армия обороны Израиля.

Ранее газеты The New York Times и The Wall Street Journal, ссылаясь на источники, знакомые с ходом операции, сообщили, что ликвидация Хаменеи и других высокопоставленных иранских чиновников была осуществлена после того, как ЦРУ передало Израилю данные о его местонахождении для нанесения авиаудара.

Как подтвердили иранские власти, в результате нанесенных ударов погибли Хаменеи, советник по безопасности Али Шамхани и главнокомандующий Корпусом стражей исламской революции Мохаммед Пакпура. Кроме того, в воскресенье утром официальное иранское агентство IRNA сообщило, что министр обороны Азиз Насирзаде и начальник генштаба вооруженных сил Абдулрахим Мусави также и были убиты в субботу в результате американо-израильских атак на Иран.

Хроника 28 февраля – 01 марта 2026 года Операция Израиля и США против Ирана
Иран Али Хаменеи Масуд Пезешкиан
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

В ОАЭ находятся около 20 тыс. российских туристов с отмененными и пропущенными вылетами

Иран пообещал Израилю и США невиданный ответ на убийство аятоллы Хаменеи

В ЦАХАЛ заявили об уничтожении большей части высшего военного командования Ирана

США и Израиль наносят удары по военным объектам и официальным учреждениям в Тегеране

 США и Израиль наносят удары по военным объектам и официальным учреждениям в Тегеране

Путин выразил соболезнования в связи с убийством Хаменеи, указав на нарушения норм морали и права

 Путин выразил соболезнования в связи с убийством Хаменеи, указав на нарушения норм морали и права

Кувейт и Катар отражают иранские удары

Иран атаковал танкер в Ормузском проливе

Иранский президент заявил, что Тегеран отомстит за гибель Хаменеи

 Иранский президент заявил, что Тегеран отомстит за гибель Хаменеи

Иран нанес новые удары по военным базам США в странах Персидского залива и в Ираке

В ЦАХАЛ взяли на себя ответственность за ликвидацию Хаменеи
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 134 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8544 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 87 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 463 материалов
Авиакатастрофа в Актау Авиакатастрофа в Актау 99 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 142 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 279 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 71 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 68 материалов
Олимпийские игры 2026 Олимпийские игры 2026 115 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 431 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });