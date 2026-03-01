Иран пообещал Израилю и США невиданный ответ на убийство аятоллы Хаменеи

Москва. 1 марта. INTERFAX.RU - Секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Лариджани пообещал дать Израилю и США сокрушительный ответ на убийство руководителя Исламской республики аятоллы Хаменеи.

"Накануне Иран выпустил ракеты по США и Израилю, причинив им некоторый ущерб. Сегодня мы нанесем им удар с такой силой, какой они еще никогда не испытывали", - написал он в сообщении, распространенном в соцсети Х.

"Они выжгли сердце иранского народа. В ответ мы сожжем их сердца", - сказал Лариджани ранее в эфире иранского государственного телевидения.

Иранский президент Масуд Пезешкиан в свою очередь заявил, что Иран считает себя вправе отомстить за гибель Али Хаменеи.

Власти Ирана в ночь на воскресенье подтвердили, что "Хаменеи принял мученическую смерть".

Ответственность за операцию уже взяла на себя Армия обороны Израиля.

Ранее газеты The New York Times и The Wall Street Journal, ссылаясь на источники, знакомые с ходом операции, сообщили, что ликвидация Хаменеи и других высокопоставленных иранских чиновников была осуществлена после того, как ЦРУ передало Израилю данные о его местонахождении для нанесения авиаудара.