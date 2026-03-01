В ОАЭ находятся около 20 тыс. российских туристов с отмененными и пропущенными вылетами

Москва. 1 марта. INTERFAX.RU - Около 20 тыс. российских туристов, у которых отменены или пропущены обратные рейсы, находятся в данный момент в ОАЭ, сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР) в воскресенье.

"По предварительным оценкам АТОР, сейчас в ОАЭ находится порядка 20 тысяч туристов, у которых отменены или пропущены рейсы на ближайшие даты, при этом их запланированный отдых уже завершился", - говорится в сообщении.

Туроператоры просят всех туристов быть постоянно на связи, оперативно сообщать свое актуальное место пребывания, внимательно следить за уведомлениями от принимающей стороны и авиакомпаний. Это необходимо для координации размещения, продления проживания и дальнейшей организации вылета, отмечает АТОР.

Воздушное пространство многих стран региона, включая ОАЭ, закрыто после того, как 28 февраля США и Израиль нанесли удары по Ирану.