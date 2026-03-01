Иран нанес новые удары по военным базам США в странах Персидского залива и в Ираке

Москва. 1 марта. INTERFAX.RU - ВВС Ирана в воскресенье нанесли новую серию ударов по американским военным базам в странах Персидского залива и в Иракском Курдистане, сообщило агентство Tasnim.

"Иранские пилоты в несколько заходов нанесли успешные бомбовые удары по американским военным базам в странах Персидского залива и в Иракском Курдистане", - приводит агентство выдержку из коммюнике армии Ирана.

В армейском командовании утверждают, что все вражеские региональные военные центры находятся в зоне досягаемости истребителей ВВС Ирана.

Ранее в воскресенье Корпус стражей Исламской революции (КСИР) сообщил о том, что его воздушно-космическое подразделение уничтожило передовой американский беспилотник MQ9.

Также сообщалось, что Иран нанес удар по оманскому порту Дукм на побережье Аравийского моря.

28 февраля Израиль и США начали военную операцию против Ирана. В ответ иранские военные нанесли серию ударов по Израилю и военным базам США, расположенным в странах Персидского залива.