Финляндия и Швеция намерены улучшить возможности космического наблюдения

Москва. 13 января. INTERFAX.RU - Финляндия и Швеция будут повышать скандинавские суверенные возможности космического наблюдения, заявил через пресс-службу министр обороны Финляндии Антти Хакканен.

Комментируя подписанное между финской компанией космических технологий Iceye и шведским агентством оборонного материального обеспечения (FMV) соглашение, он сказал: "Мы создали спутниковую коалицию с несколькими странами. Это соглашение со Швецией является значительным шагом к созданию суверенных скандинавских возможностей космического наблюдения".

По условиям соглашения Iceye Финляндия будет поставлять Швеции спутники SAR, соответствующее программное обеспечение и системы.

"С этим приобретением Швеция усилит свои возможности разведки и наблюдения из космоса по всему северному региону" - сказал Хакканен, дополнив, что "также будут усилены оборона Финляндии и безопасность всего северного региона".

FMV и Iceye подписали 13 января в Швеции соглашение о закупке до десяти SAR-спутников, способных предоставлять и днем, ночью, несмотря на облачность, дождь и снег, высококачественные изображения и данные с разрешением на земле до 16 см.

"Эта возможность особенно важна в Северных странах, где длительная зимняя темнота, устойчивое пасмурное небо и быстро меняющаяся погода могут ограничивать видимость на длительное время", - подчеркивает Iceye.