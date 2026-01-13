Над Казахстаном опасно сблизились самолеты "Победы" и Uzbekistan Airways

Москва. 13 января. INTERFAX.RU - Над Казахстаном 10 января опасно сблизились Boeing 737-800 авиакомпании "Победа" и Airbus 320 Uzbekistan Airways, сообщил Департамент по расследованию происшествий на транспорте Министерства транспорта Казахстана.

"10.01.2026 г. около 05:42 (по времени Астаны) в зоне ответственности сектора А2И РДЦ Шымкент во время обслуживания рейса PBD997 направлением "Внуково" - Самарканд авиакомпании "Победа" и рейса UZB9609 по направлению Термез - Москва авиакомпании Uzbekistan Airways произошло авиационное событие", - говорится в сообщении.

В соответствии с пунктом 1 приложения 25 Правил представления данных и расследования авиационных происшествий и инцидентов в гражданской и экспериментальной авиации, утвержденных приказом министра по инвестициям и развитию Казахстана от 27 июля 2017 года № 505, указанное авиационное событие классифицировано как серьезный авиационный инцидент, подлежащий расследованию полномочным органом.

"К серьезным инцидентам, подлежащим оповещению через систему обязательного представления данных и расследованию, относятся инциденты следующих категорий: 1. Опасные сближения, при которых для предотвращения столкновения или опасной ситуации требуется выполнить маневр уклонения, или когда целесообразно предпринять действия по уклонению", - указано в приложении 25.

Минтранс создаст комирссию по расследованию этого серьезного авиаинцидента. Срок расследования с момента издания приказа о назначении комиссии до утверждения отчета по результатам расследования, как правило, не превышает трех месяцев, если не требуется проведение дополнительных исследований и работ.