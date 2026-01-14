Поиск

Глава МИД РФ обсудит с коллегой из Намибии перспективы российско-намибийских отношений

Москва. 14 января. INTERFAX.RU - Министр иностранных дел России Сергей Лавров 14 января проведет в Москве переговоры с министром международных отношений и торговли Намибии Сельмой Ашипалой-Мусавьи.

Как сообщили в МИД РФ, в ходе встречи планируется "обстоятельно обсудить текущее состояние и перспективы развития традиционно дружественных российско-намибийских отношений, наметить практические шаги в целях дальнейшего укрепления политического диалога и контактов, наращивания взаимовыгодного партнерства в торгово-экономической, гуманитарной и иных областях".

На Смоленской площади отметили, что стороны проведут "обмен мнениями по представляющим взаимный интерес темам международной и региональной повестки дня с прицелом на более эффективную координацию в ООН и других многосторонних структурах".

