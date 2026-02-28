В КСИР объявили о запуске новой волны ракет по базам США в Персидском заливе

Москва. 28 февраля. INTERFAX.RU - Иранский Корпус стражей Исламской революции (КСИР) начал новую волну ракетных ударов по американским базам в регионе Персидского залива, сообщает в субботу "Аль-Арабийя" со ссылкой на государственное телевидение Ирана.

Ранее в субботу иранские СМИ сообщали, что Иран нанес удары по четырем военным базам США, расположенным в странах Персидского заливом: авиабазе "Аль-Удейд" в Катаре, авиабазе "Али аль-Салем" в Кувейте, авиабазе "Аль-Дафра" в ОАЭ, а также базе Пятого флота ВМС США в Бахрейне.